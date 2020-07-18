نائب محافظ القليوبية تتفقد محطتين وسيطتين بطوخ وشبرا الخيمة

أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم السبت، جولة ميدانية، تفقد خلالها المحطتين الوسيطتين بمدينة طوخ وبالقطاوى بحي شرق شبرا الخيمة.

وبدأت الجولة، بتفقد المحطة الوسيطة بطوخ والاطمئنان على سير العمل بطريقة صحيحة، وذلك من خلال غرفه التحكم الموجودة بالمبنى، وأيضا ميزان السيارات وخط السير.

وتبلغ مساحة المحطة الوسيطة بطوخ 4861 مترًا مربعًا، بتكلفة إجمالية 10.5 مليون جنيه، منها 7 ملايين قيمة المعدات، وتعمل بطاقة إستيعابية 400 طن يومي، وتخدم مدينة طوخ والقري، وتقلل عدد الرحلات إلى المقلب العمومي.

كما قامت "ريان"، بالمرور أيضا على المحطة الوسيطة بالقطاوي بحى شرق شبرا الخيمة، للاطمئنان على سير العمل بالمحطة، والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى مدفن أبو زعبل للتخلص الآمن منها، والتأكد من اتباع العاملين بالمحطة للإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتُقام المحطة الوسيطه بالقطاوى على مساحة فدانين، بطاقة استيعابية 2000 طن في اليوم، وذلك بتكلفة 25 مليون جنيه، لخدمة حي شرق وحي غرب شبرا الخيمة.

وأوضحت، أن الجولة تأتي ضمن المرور الميداني الذي تقوم به للمحطات الوسيطة على مستوى القليوبية، مشيرة إلى أنها شددت على أهميه سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع وسرعة إزالتها.