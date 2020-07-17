8 أيام من البحث.. 3 فرق إنقاذ وغواصون يبحثون بين الصخور عن غريق بلطيم

تستمر محاولات البحث عن جثمان نور الدين سعد كلش، الطالب بكلية الهندسة الذي غرق يوم الجمعة الماضية بشاطئ الأمل في مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

ودفعت إدارة المصيف بـ3 فرق إنقاذ مكونة من 30 شخصاً لتمشيط الشواطئ بطول 11 كيلو متراً، في اليوم الثامن من البحث، كما استعان ذو الغريق، بغطاسين متطوعين على رأسهم إيهاب المالحي، أحد كبار الغواصين في مصر، وفريقه، آملين أن يجري العثور عليه لدفنه.

ولم يستطع فريق طائرة استكشاف "ريسك واي"، الذي مشط مياه البحر بشواطئ مصيف بلطيم أمس، العثور عليه، فيما تواجد العشرات من أهالي المحافظة وسط ذوي الفقيد على الشواطئ تضامنا معهم، معبرين عن حزنهم، آملين أن تنجح الجهود في استخراج جثمان الطالب، بينما تقف والدته على الشاطئ رافضة مغادرته قبل العثور على جثمان نجلها.

وكان فريقا من الضفادع البرية، أجرى تمشيطاً للبحر منذ أول أمس وبحث عن جثمان الطالب الغريق ليومين متتالين دون جدوى، بينما تستمر محاولات ذويه للبحث عنه عبر الشواطئ من مدينة بلطيم وصولاً لرأس البر وجمصة، آملين العثور على جثمانه.