مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-7-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:00 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 21 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:26
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:55
أذان العشاء 08:24
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:27
أذان الظهر 12:07
أذان العصر 03:46
أذان المغرب 07:03
أذان العشاء 08:34
مواقيت الصلاة في الدقهيلة
أذان الفجر 03:21
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:39
أذان المغرب 06:56
أذان العشاء 08:27
مواقيت الصلاة في الشرقية
أذان الفجر 03:22
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:55
أذان العشاء 08:25
مواقيت الصلاة في البحيرة
أذان الفجر 03:27
أذان الظهر 12:05
أذان العصر 03:43
أذان المغرب 07:00
أذان العشاء 08:31