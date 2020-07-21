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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-7-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:00 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 21 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:26

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:55

أذان العشاء 08:24

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

 أذان الفجر 03:27

أذان الظهر 12:07

أذان العصر 03:46

أذان المغرب 07:03

أذان العشاء 08:34 

مواقيت الصلاة في الدقهيلة

أذان الفجر 03:21

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:39

أذان المغرب 06:56

أذان العشاء 08:27

 

مواقيت الصلاة في الشرقية

أذان الفجر 03:22

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:55

أذان العشاء 08:25

مواقيت الصلاة في البحيرة

أذان الفجر 03:27

أذان الظهر 12:05

أذان العصر 03:43

أذان المغرب 07:00

أذان العشاء 08:31

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