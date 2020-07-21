مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-7-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 21 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:26

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:55

أذان العشاء 08:24

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:27

أذان الظهر 12:07

أذان العصر 03:46

أذان المغرب 07:03

أذان العشاء 08:34

مواقيت الصلاة في الدقهيلة

أذان الفجر 03:21

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:39

أذان المغرب 06:56

أذان العشاء 08:27

مواقيت الصلاة في الشرقية

أذان الفجر 03:22

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:55

أذان العشاء 08:25

مواقيت الصلاة في البحيرة

أذان الفجر 03:27

أذان الظهر 12:05

أذان العصر 03:43

أذان المغرب 07:00

أذان العشاء 08:31