بـ32 مليون جنيه.. افتتاح أقسام بمستشفى حميات أسيوط بعد تطويرها

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تطوير ورفع كفاءة نُفذت ببعض أقسام مستشفى حميات أسيوط بحي غرب، بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليون جنيه، لاستقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة للمرضى.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن المستشفى وأعمال التطوير التي تم تنفيذها، وذلك خلال جولته التفقديه لأقسام ومعامل ووحدات العناية بالمستشفى.

وأكد محافظ أسيوط حرصه الدائم وتقديمه لكافة سبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات الصحة التي تقدم الخدمات للمواطنين، لتقدم خدمة علاجية ملائمة، لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة والمجتمع المدني، لتوفير الأجهزة الطبية وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات.

وأوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تم تطوير المعمل الرئيسي للمستشفى ومعمل البكترولوجي والاستقبال العام واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وكذلك العناية المركزة والمناظير ووحدة الأكسجين المركزي، فضلًا عن تطوير المطبخ "تجهيز الوجبات"، إضافة إلى العيادات الخارجية التي تم أنشئت حديثًا ضمن التطوير.