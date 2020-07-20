الجيزة تبدأ في تدريب منسقي الوحدات المحلية لإدارة البرنامج السكاني

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أهمية التعامل مع ملف القضية السكانية للعمل على خفض معدل الزيادة السكانية، ما سيسهم في تحسين الخصائص السكانية وزيادة المعدل الاقتصادي لما لذلك من تأثير واضح على خفض معدلات الفقر والأمية ورفع مستوى التعليم والصحة لتنفيذ رؤية الدولة نحو استراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكد المحافظ ضرورة تعزيز جهود مختلف الجهات بالمحافظة وفئات المجتمع للعمل على رفع وعي الأسر تجاه الصحة الإنجابية، خاصة بالقرى لمعالجة الزيادة السكانية غير المبررة التي تلتهم جهود التنمية المبذولة من قبل الدولة وتحرم المواطن من الشعور بثمارها وذلك من خلال السعي نحو تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بهدف تحقيق السيطرة على النمو السكاني داخل القرى والنجوع ووضع إطار مؤسسي متكامل بالتعاون بين وحدة سكان المحافظة ووحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وعقدت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، اجتماعا موسعا بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء مدير المشروع ورئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية و نرمين زكريا مدير وحدة السكان بالمحافظة في وجود منسقي المشروع بالوحدات المحلية والجهات الشريكة بالمديريات الخدمية وذلك للتعريف بالمشروع والبدء في تأهيل وإعداد المنسقين بالوحدات المحلية لتأهيلها على إدارة البرنامج السكاني بما يحقق الاستجابة المحلية السريعة من خلال إنشاء منظومة معلوماتية متكاملة في المحافظة لمتابعة وتقييم المؤشرات وتحقيق أهداف إستراتيجية السكان والتنمية بالإضافة إلى إنشاء لوحة إلكترونية معلوماتية للسكان داخل المحافظة للتعرف علي الإحتياجات الفعلية للقرى.