توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة، بأن يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، شديد الحرارة رطب نهارا معتدل ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على شمال وجنوب الصعيد الثلاثاء.

وطقس الأربعاء مائل للحرارة رطب نهارا، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، شديد الحراة رطب نهارا معتدل ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار نهارا معتدل ليلا على شمال الصعيد، شديد الحراة نهارا معتدل ليلا على جنوب الصعيد، أما الخميس يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، حار نهارا معتدل ليلا على شمال الصعيد، شديد الحراة نهارا معتدل ليلا جنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

طقس الثلاثاء 21 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43، والصغرى 30.

طقس الأربعاء 22 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43، والصغرى 28.

طقس الخميس 23 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 29.