حظك اليوم الثلاثاء 21-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لمتابعيها وقرائها خدمة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمختلف الأبراج، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الفلك يدعمك ويعدك بفرص ذهبية وعليك بالتقاطها وتبدو أكثر صبرا واستعدادا للتفاهم.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بكل السعادة والحب والصداقة وربما أكثر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل رونالدينيو، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية، فقط فكر بموضوعية وتأن في قراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور إليزابيث الثانية، ويوافق تاريخ ميلادها 21 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالديناميكية وبحب المعرفة وتستمتع بالصحبة الطيبة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تتناغم وتتعامل بود مع من تحب وفي محيط عائلتك وتشعر بالارتياح والهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. عليك بتنظيم أفكارك ونفقاتك ولا تتخذ قرارا غير مدروس ومن المهم أن تقوم بحساباتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمدك بالطاقة العاطفية المشتعلة وقد تجد سعادتك في الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد فلوكس، ويوافق تاريخ ميلاده 22 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك اليوم على القيام بخيارات مناسبة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تتصرف بنعومة وعذوبة مع الجميع وتحصل على الإعجاب بسهولة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة سمية الألفي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تكون متحفظا في عملك ولا تبُح بمعلومات عنك أو عن غيرك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يصيبك اليوم بالملل ومع ذلك الشمس تساعدك أن تقاوم وتبتكر أجواءً جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان عبدالسلام النابلسي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم الضغوط يمدك الوضع الفلكي اليوم بكل الطاقة والنشاط والرغبة في الحركة والانطلاق.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للتعبير عما بداخلك وتنفعك نصائح الأصدقاء المخلصين.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجاوب مع ما هو متاح وكن مستعدا للتفاوض.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تفكر بإيجابية ولا تدع الشكوك تسيطر على مخيلتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بروح عملية وواقعية مما يساعدك على المعرفة والإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع المريخ يدفعك للخروج عن القوالب والمألوف وتستثمر وقتك جيدا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك بالحكمة وتتيسر سبل الوصول لزيادة مكاسبك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في مواجهة برجك وعليك أن تكون أكثر تسامحا إذا أردت أن تتوصل لحلول مع الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسئوليات وعليك أن تدرس الأمور العائلية والمهنية والقانونية بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا فالقمر في مواجهتك وقد يجعل علاقتك بشريك حياتك تمضي بصعوبة.. انتبه.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان نجيب الريحاني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل يساعدك أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الاختلاف.. الشمس في منزل الحب تعدك بوقت مناسب لإصلاح علاقتك بالأحباب، وتبدي استعدادا أن تكون مرنا مع الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.