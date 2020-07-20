 حظك اليوم الاثنين 20-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الجدي بالقدرة المرتفعة على التحكم في النفس وتوجيه تصرفاته لتنفيذ الصواب، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر الجديد في مواجهة برجك وعليك أن تبذل مجهودا في التعامل وأن تعتني بمشاعر الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تشعر بعدم استقرار وتبدو مضطرب المشاعر، اصبر للغد.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.