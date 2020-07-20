3 مستبعدين من انتخابات "الشيوخ" يتقدمون بطعون لـ"إداري الإسكندرية"

استقبلت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، اليوم الاثنين، ثلاثة طعون قضائية، ضد قرارات لجنة انتخابات مجلس الشيوخ، منها اثنتان لمرشحين عن حزب النور على النظام الفردي، والثالث من ممثل قائمة "تحيا مصر".

وتقدم بالطعن الأول الدكتور طلعت مرزوق عبد العزيز سعد، ومحمد محرم أحمد، المرشحان عن حزب النور، بالنظام الفردي عن محافظة الإسكندرية، بسبب استبعادهم من الانتخابات، لعدم إيضاح أسباب رفض أوراق ترشحهما، والخاصة بفتحهما حسابًا بالبنك أو البريد، خاص بالانتخابات، رغم قيامهما بذلك.

وقام المرشحان بإقامة الدعويين رقمي 14261 و14262 لسنة 74 قضائية، للحكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار اللجنة بعدم إدراجهما بكشف المرشحين، على أن ينفذ الحكم، وبدون مسودة، وبدون إعلان.

أما الدعوى الثالثة وتحمل رقم 14263 لسنة 74، فتقدم بها الممثل القانوني لقائمة "تحيا مصر" بسبب رفضها بدعوي عدم استيفاء أوراق المرشحين الأساسيين والاحتياطيين، مشيرًا إلى أن اللجنة طلبت أوراقًا غير المطلوبة.