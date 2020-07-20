طقس الثلاثاء: مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، طقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على كليهما.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة الرياح يكون هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 34 24

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 34 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 33 23

دمنهور 33 23

بلطيم 30 24

مطروح 28 21

السلوم 30 20

سيوة 35 22

بورسعيد 31 24

دمياط 31 24

الزقازيق 34 24

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 22

العريش 32 23

رفح 31 22

رأس سدر 31 25

نخل 34 20

نويبع 38 29

طابا 37 28

كاترين 35 20

الطور 35 25

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 40 28

مرسى علم 38 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 39 24

سوهاج 40 25

قنا 42 26

الأقصر 42 28

أسوان 43 28