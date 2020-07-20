محافظ دمياط تبحث آليات تحقيق السلامة البيئية بالمنطقة الحرة

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا، اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من الملفات المُتعلقة بشركات المنطقة الحرة العامة.

وتناول الاجتماع استعراض شامل للمعايير والاشتراطات الخاصة بتحقيق أعلى معدلات التوافق البيئي وفقًا للقوانين المُنظمة لذلك، وكذلك التأكد من التزام الشركات بهذه الأُطر، والتي تتلخص فى اتباع ما يلزم حيال الصرف الصحي والصناعي الخاص بتلك المنشآت، فضلًا عن بحث آليات إحكام الرقابة على تلك المنظومة.

وأكدت محافظ دمياط، أنه سيتم فورًا دراسة كافة التوصيات الواردة بالاجتماع للإسراع فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من بنود طبقًا لجدول زمنى محدد، وذلك لتوخي أعلى درجات الأمان فيما يتعلق بمؤشرات السلامة البيئية والرصد اللحظي لذلك.