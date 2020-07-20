لمواجهة كورونا.."مياه دمياط" تتعاقد على خط جديد لإنتاج الكمامات الطبية

أعلن المهندس محمد بدوي عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة سير تنفيذ الإجراءات الاحترازية بشكل دوري في كافة مواقع الشركة المختلفة.

وبادرت اللجنة بمباشرة أعمالها من خلال القيام بإجراءات التفتيش المفاجئ لعدد من الإدارات بالديوان العام للشركة، وكذلك المواقع الخارجية، حيث قامت بتغطية مراكز خدمة العملاء والمحطات، وتأكدت من التزام كافة العاملين بالخطة الوقائية الموضوعة.

كما تأكدت اللجنة من إجراءات القياس المباشر والمستمر لدرجات حرارة جميع المترددين على مواقع الشركة، وذلك على مرحلتين، حيث تتم الأولى بشكل أساسي عند الدخول من بوابة الموقع للجميع دون استثناء وعلى مدار اليوم، والثانية تتم بشكل جزئي عن طريق عينات مختلفة يوميًا وبشكل مفاجئ داخل المكاتب للمرة الثانية.

وأعلن "عسل" أن الشركة أتمت إجراءات التعاقد على إنشاء خط جديد لإنتاج الكمامات الطبية المطابقة للمواصفات القياسية، وقامت بتوفير أحدث المعدات التكنولوجية المخصصة لها، وذلك حرصًا على تغطية احتياجاتها المستمرة منها، وكذلك لتلبية احتياجات الشركات الشقيقة.