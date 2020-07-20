مصدر بـ"صحة دمياط": 1229 حالة إصابة بكورونا و91 وفاة

قال مصدر بصحة دمياط، إن مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بلغ 1229 إصابة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه بلغ مجمل حالات الوفاة 91 حالة وفاة ما يزيد عن 90% منهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة كـ"أمراض الجهاز التنفسي، السرطان، أمراض القلب والسكر والضغط والجلطات"، حيث تبلغ أعمار المتوفين 60 عاما فأكثر بنسبة 95% من المتوفين و5% أعمارهم تقل عن 60 عاما، حيث إن من بين الوفيات فوجئنا بطفلة عمرها 13 عاما ولكنها كانت تعاني من سرطان الدم "اللوكيميا"، متابعا الكورونا لا يتأثر بها بشدة إلا من كان مصابا بمرض مزمن والدليل أن نسبة كبيرة من الإصابات تعافوا.

وأردف المصدر، بلغ عدد المتعافين نحو 1000 متعاف، مضيفا لدينا 4 مستشفيات عزل، وهم: "الصدر والحميات والعام وكفر سعد"، علاوة على مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة والمدينة الشبابية.