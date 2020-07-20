فينيسيا السينمائي: تكريم الممثلة تيلدا سوينتون والمخرجة آن هوي

أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي عن تكريم الممثلة البريطانية تيلدا سوينتون ومخرجة الأفلام في هونج كونج آن هوي، بإهداهما جائزة الأسد الذهبي لإنجازها المهني.

وقالت سوينتون: "مهرجان فينيسيا العظيم عزيزًا على قلبي، وسعيدة لأن هذا العام سيكون للاحتفال بالسينما وبقائها في مواجهة جميع التحديات الموجودة".

وقالت هوى: "إنني سعيد للغاية لتلقي هذه الأخبار التي تفيد بالتكريم بالجائزة! سعيدة للغاية لدرجة أنني أشعر أنني لا أستطيع العثور على الكلمات.. أتمنى أن يتحسن كل شيء في العالم قريبًا وأن يشعر الجميع بالسعادة التي أشعر بها في هذه اللحظة".

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي كان قد أعلن عن أنّ النسخة رقم 77 ستقام من يوم 2 إلى 12 سبتمبر المقبل، مع وضع بعض التغييرات بسبب البروتوكولات الصحية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا.

وتشهد هذه النسخة تخفيض العدد الإجمالي للأفلام في الاختيار الرسمي، وسوف تجرى العروض، مع تبني تدابير السلامة، بما في ذلك الحفاظ على المسافة الاجتماعية، وسيتم الكشف عن التشكيلة الكاملة في 28 من الشهر الحالي.

وقال المدير الفني ألبرتو باربيرا: "نقدم رسالة من التفاؤل لعالم السينما بأكمله الذي عانى بشدة من هذه الأزمة". وأشار إلى أنّ "عددا كبيرا من المخرجين والممثلين سيرافقون الأفلام في المهرجان".