حظك اليوم الثلاثاء 21-7-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

دائمًا ما يحتاج مولود برج القوس إلى شخص آخر يدعمه ويساعده، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بروح عملية وواقعية مما يساعدك على المعرفة والإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع المريخ يدفعك للخروج عن القوالب والمألوف وتستثمر وقتك جيدا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.