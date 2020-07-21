حظك اليوم الثلاثاء 21-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الدلو بالشخصية القوية والصبر، كما أنهم من الشخصيات التي يصعب إحباطها بأي شكل من الأشكال، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسئوليات وعليك أن تدرس الأمور العائلية والمهنية والقانونية بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا فالقمر في مواجهتك وقد يجعل علاقتك بشريك حياتك تمضي بصعوبة.. انتبه.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان نجيب الريحاني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يناير.