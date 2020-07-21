رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 21-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يتصف مولود برج الدلو بالشخصية القوية والصبر، كما أنهم من الشخصيات التي يصعب إحباطها بأي شكل من الأشكال، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسئوليات وعليك أن تدرس الأمور العائلية والمهنية والقانونية بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا فالقمر في مواجهتك وقد يجعل علاقتك بشريك حياتك تمضي بصعوبة.. انتبه.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان نجيب الريحاني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يناير.

اقرأ المزيد:

 حظك اليوم الاثنين 20-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد 19-7-2020.. برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم السبت 18-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 17-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الخميس 16-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 15-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي