عالم فيروسات إيطالي: ليس هناك علاج فعال لـ كورونا حتى الآن

قال عالم الفيروسات الإيطالي ماسيمو أندريوني، إن العالم ما يزال يفتقر إلى علاج فعال ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وإنه رغم تحسن استراتيجية العلاج ما تزال هناك صعوبة في السيطرة على الحالات الشديدة.

وأجرى أندريوني، وهو المدير العلمي للجمعية الإيطالية للأمراض المعدية والمدارية تقييماً لعلاجات كوفيد 19 منها عقار "ريمدسيفير"(Remdesivir) المضاد للفيروسات، والوحيد الذي يعطي نتائج في هذا المجال.

وأضاف عالم الفيروسات في مجمع تور فيرجاتا الطبي في روما، في مقابلة مع صحيفة "ميساجيرو"، نشرت اليوم:"في الواقع تم اختبار هذا العقار على مرضى في حالات متقدمة بالفعل، ونستخدمه في مستشفى تور فيرجاتا التعليمي، لكن حتى لو كانت فعالية (ريمدسيفير) جيدة، فإنه ما يزال غير حاسم لهزم المرض"، وفقا لما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

ورداً على سؤال حول ما يلوح في الأفق من لقاحات وعقاقير تقوم على المضادات الحيوية، أجاب أندريوني: "في هذه اللحظة يبدو اللقاح أقرب إلى الواقع، وعقاقير الأجسام المضادة في مرحلة الاختبار الأولي، لدينا ثلاثة لقاحات على الأقل في مرحلة اختبار متقدمة".

وأضاف عالم الفيروسات، "أن ما يحدث في إيطاليا والعالم يوضح أن اللقاح ضروري، لكن في انتظار ذلك، يجب أن نكون حذرين للغاية إن لم نرغب بالعودة إلى الإغلاق، فتلزم إدارة جيدة لهذه الفترة الزمنية التي تفصلنا عن اللقاح أو عن بعض الاستراتيجيات العلاجية، والتي تتطلب ما بين 5 - 6 أشهر، لذا يجب أن نقاوم".