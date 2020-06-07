الشرق الأوسط رابعا.. أهم المؤشرات بشأن المليون السابع لضحايا كورونا

وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على مستوى العالم إلى ما يقرب من 7 ملايين إصابة وأكثر من 400 ألف حالة وفاة، ليواصل الفيروس القاتل فتكه بالبشرية دون رحمة.

يأتي ذلك في وقت تسعى الدول إلى إنتاج لقاح يوقف سقوط الضحايا، لكن دون جدوى تذكر حتى الآن.

وترصد "الوطن" في النقاط التالية أهم المؤشرات حول معدل الإصابات والوفيات على النحو التالي اعتمادا على مؤشرات رسمية وتقارير أمريكية ومنظمة الصحة العالمية:

- ظهر الفيروس في 200 دولة بنسب متفاوتة.

- نحو 3 ملايين و420 ألفا تعافوا من الفيروس على مستوى العالم.

- الوفيات على مستوى العالم بلغت قرابة 400 ألف و2500 حالة.

- 30% من الإصابات تقع في الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 2 مليون إصابة.

- الولايات المتحدة وفق الأرقام هي أكبر بؤرة لتفشي الفيروس التاجي.

- 25% من حالات الوفاة تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 109 ألف حالة.

- 15% أو أكثر من حالات الإصابة تتركز الآن في دول أمريكا اللاتينية؛ لتكون القارة ثاني أكبر بؤرة للفيروس.

- تتصدر أوروبا قارات ومناطق العالم فى عدد الوفيات والإصابات والتى تجاوزت 187 ألف وفاة، وأكثر من 2 مليون و64 ألف إصابة بالفيروس.

- تتصاعد معدلات الوفيات والإصابات في أمريكا اللاتينية في الوقت الحالي بنحو مليون روبع إصابة وأكثر من 62 حالة وفاة.

- تأتي منطقة الشرق الأوسط كرابع أكثر منطقة تضررا من الفيروس التاجي بأكثر من 670 ألف حالة و16 ألف وفاة.

- آسيا حيث الصين التي انطلق منها الفيروس تأتي فى المركز الخامس مع إصابة 638 ألف حالة ووفاة 18 ألف.

- سجلت أفريقيا نحو 4 آلاف وفاة وأكثر من 134 ألف حالة لتحتل المركز السادس.

- أما سابع منطقة من حيث التضرر بالفيروس فهي منطقة الأوقيانوس بالمركز الأخير، وسجلت إصابة 9 آلاف حالة ووفاة 124حالة.

- البرازيل ثاني دولة في العالم من حيث معدل الإصابات بعد الولايات المتحدة إذا خلال ساعات معدودة ربما تتجاوز 650 ألف إصابة.

- البرازيل أيضا هي ثاني دولة من حيث عدد الوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة في الأمريكتين بأكثر من 35 ألف حالة وفاة متجاوزة في ذلك إيطاليا.

- بريطانيا هي ثاني دولة من حيث عدد الوفيات عالميا بأكثر من 40 ألف وفاة.

- وتأتي البرازيل كثالث أكبر دولة من حيث معدل الوفيات عالميا بأكثر من 35 ألف حالة وفاة.

- إيطاليا هي رابع دولة من حيث عدد الوفيات إذ تقترب من 34 ألف وفاة بالفيروس.

- فرنسا تشهد خامس أكبر معدل وفيات في العالم جراء فيروس كورونا بأكثر من 29 ألف حالة وفاة.

- إسبانيا هي سادس دولة من حيث معدل الوفيات في العالم بأكثر من 27 ألف حالة وفاة.

- عدد الوفيات حاليا الذي تجاوز 400 ألف في 5 أشهر فقط يساوي الآن عدد الأشخاص الذي ماتوا بالملاريا على مدار السنوات والذي كان أشد الأمراض فتكا بالعالم.