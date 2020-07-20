"مصر الخير" أسيوط تصرف إعانات لـ2164 عمالة غير منتظمة متضررة من كورونا

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالمشاركة المجتمعية وتضافر الجهود بين كل الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة والمجتمع المدني، لتوفير خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة، والوقوف بجانب الدولة، ومؤسساتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة مع الفئات الأكثر تضررا من الظروف والاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية للوقاية من انتشار الفيروس.

وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للمؤسسات التي تعمل فعلياً وعلى أرض الواقع لتقديم خدمات للمواطنين، مشيرا إلى صرف إعانة شهرية لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة المتضررة، من تداعيات فيروس كورونا المستجد بقيمة 300 جنيه لكل حالة، بكل قرى ومراكز المحافظة بإجمالي تكلفة حوالي مليون و947 ألف جنيه، موجهاً الشكر لمؤسسة مصر الخير، بما تقوم به من دور خيري ومساعدة فاعلة لكثير من فئات وشرائح المجتمع.

وأوضح محمد فراج مدير مؤسسة مصر الخير فرع أسيوط إنه سيتم صرف 300جنيه منحة باجمالي 900 جنيه على مدى 3 أشهر لـ2164 أسرة مستحقة من العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا والذين تقدموا بطلبات عبر صفحة مؤسسة مصر الخير على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أو التواصل تليفونيا.

وبعد البحث الاجتماعي والاقتصادي لهم، والتأكد من استحقاقهم للإعانة، طبقاً لمعايير الاستحقاق الموضوعة مسبقاً، لافتاً إلى تلقيهم مكالمة أو رسالة نصية على التليفون المحمول الخاص بكل حالة تحدد من خلالها المكان (مكتب البريد) الذي سيتم الصرف منه، والاستلام الأمن لهذه الحوالات حرصاً على عدم التزاحم وتجنبا لحدوث نقل عدوى فيروس كورونا.

وطالب المستحقين، باتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة، واتباع الارشادات والتعليمات الوقائية والاحترازية، ومراعاة التباعد الاجتماعي أثناء صرف المنحة، حفاظاً على الصحة العامة والتخفيف عن كاهل المواطنين وضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المنح لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على المنافذ ماشياً مع خطة الدولة والإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".