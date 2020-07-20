ضربة جديدة لصناعة السينما.. تأجيل فيلم Tenet لأجل غير مسمى

ضربة قوية أخرى لصناعة السينما، فالفيلم المنتظر Tenet للمخرج كريستوفر نولان، والذي كان يأمل أصحاب دور العرض بأن يعيد جمهور السينما مرة أخرى، تقرر إلغاء طرحه لأجل غير مسمى بعدما قامت شركة Warner Bros بإزالته من قائمة الإصدارات الخاصة بها.. بحسب موقع Variety.

وقال توبي إميريش، رئيس مجلس إدارة شركة Warner Bros، في بيان: "سنشارك تاريخ الإصدار الجديد لعام 2020 قريبًا".

وكان من المقرر عرض الفيلم 12 أغسطس، بعد سلسلة طويلة من التأجيلات بسبب فيروس كورونا، لكن Warner Bros حطمت آمال دور العرض بتأجيله لأجل غير مسمى.

Tenet من إخراج وتأليف كريستوفر نولان، ومن بطولة روبرت باتينسون، جون ديفيد واشنطن، إيليزبيث ديبيكي. وتكلفة إنتاج الفيلم 205 مليون دولار بحسب موقع IMDB.

ويعتبر كريستوفر نولان، واحدا من أهم المخرجين في العالم، وترشح لجائزة "أوسكار" 5 مرات، وترشح لجولدن جلوب 3 مرات، ولبافتا 4 مرات.

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها، وكان يأمل الكثيرون في أن يعيد فيلم "Tenet" الجمهور إلى السينما مرة أخرى، والتي تم إغلاقها في بلاد مختلفة منذ منتصف مارس لمحاربة انتشار فيروس كورونا.