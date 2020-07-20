تعافي أصغر حالة كورونا بالوادي الجديد لطفل رضيع عمره 4 أشهر

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، تعافى أصغر حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي للطفل آسر محمد موسى، وعمره 4 أشهر من مدينة موط بالداخلة، وذلك بعد أن قضي فترة العزل داخل المستشفى، برفقة والدته التي نقلت العدوى له، حيث تماثلت هي الأخرى للشفاء، وخرجت من المستشفى.

وكانت لجنة أزمة كورونا بالمحافظة، أعلنت اليوم، انتهاء مدة العزل المنزلي لـ72 مواطن من المخالطين للمصابين ومتابعتهم، من خلال فرق الطب الوقائي، وتعافي 26 حالة من المصابين، وخروجهم من أقسام العزل بمستشفيات الخارجة والداخلة العام، والحميات وأبوتيج وملوي، وتسجيل حالتي وفاة بمركز الداخلة والخارجة (59- 74 عاما).

وحذرت المحافظة، من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف والعزاء، حيث يتعرض المخالفين للمسائلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (0922926183/ 01014814825).

كما ناشد المحافظ المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (السكر- الضغط- الأورام- الفشل الكلوي- أمراض القلب)، سرعة التوجه للمستشفى، في حال ظهور أي من الأعراض.