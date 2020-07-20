إعلان أسماء 25 مرشحا لانتخابات مجلس الشيوخ بالأقصر

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في الأقصر، برئاسة المستشار أيمن هدهد، اليوم الإثنين، الكشوف النهائية للمرشحين بالنظام الفردي، بعد استبعاد لجنة فحص الطلبات والبت في صفة المرشحين، ثلاثة من الذين تقدموا بأوراق ترشحهم بالمحافظة.

وضمت القائمة النهائية 25 مرشحًا، هم: المرشح محمد عبدالعليم حسين والشهرة الشيخ الضبعاوى مستقل رمز الأسد، والمرشح الضوى أحمد الضوى والشهرة ناصر الضوى مستقبل وطن رمز الكتاب، والمرشح محمد فتحي أحمد والشهرة النوبي فتحي مستقبل وطن رمز القلم، والمرشح حسين سليمان حسين مستقل رمز الكف، والمرشح عبدالناصر ثروت محمد الغزالي والشهرة عبد الناصر الغزالي مستقل رمز ساعة يد، والمرشح خالد أبو القاسم عبدالجليل مستقل رمز حصان، والمرشح أحمد مصطفى أبو الحمد الشهرة أحمد أبو الحمد مستقل رمز دراجة نارية، والمرشح عادل محمد أحمد محمود مستقل رمز صقر.

كما ضمت القائمة أسماء المرشحين: حسام يوسف نصار عبدالكريم والشهرة حسام نصار مستقل رمز التمساح، وصلاح الدين محمد النحاس أحمد والشهرة عصام النحاس مستقل رمز غصن زيتون، ومحمد أبازيد أحمد عبدالعال مستقل رمز المدفع، وأحمد عبدالحميد قناوى والشهرة أحمد الضبع مستقل، وسحر رجب أمين والشهرة هالة رجب مستقل رمز الخاتم، ومنى عبدالستار أحمد عبد الحليم مستقل رمز سبيكة ذهب، ومحمد النوبي عامر والشهرة تقادم العمدة مستقل رمز بندقية صيد، ومحمد عطا الله إسماعيل إبراهيم مستقل رمز المنبه، والمرشحة إيمان محمد محمود هلال والشهرة إيمان هلال مستقل رمز العقرب.

وضمت القائمة أسماء المرشحين: محمد أحمد عبدالرحمن والشهرة محمد العوامي مستقل رمز طائرة هليكوبتر، ونعمة محمد أحمد مستقل رمز هدهد، وأسامة محمد فؤاد والشهرة أسامة حباتر مستقل رمز سفينة، ومحمد عبدالغنى محمود مستقل رمز السدالعالى، ووائل نصر الدين أحمد مستقل رمز التاج، ومحمد عبدالعاطي متولى مستقل رمز أوتوبيس، وحسن محمد الطاهر إبراهيم مستقل رمز غزال، وأحمد محمد نصير مستقل رمز سهم.​