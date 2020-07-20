السعودية تتخطى حاجز الربع مليون إصابة بكورونا.. والكويت "صفر وفيات"

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 14.748.688 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات 610.805 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 8.804.227 حالة، ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي: "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين" منه.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 2429 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليصبح الإجمالي 253349 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة"سبق" الإلكترونية السعودية.

وأوضحت الوزارة السعودية، أنه تم تسجيل 5524 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 203259 حالة، مؤكدة تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2523 حالة وفاة.

وأشارت الصحة السعودية، إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 47567 حالة فيما بلغت نسبة التعافي 80.23% ونسبة الوفيات 1%.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عمان إلى68400

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1739 إصابة جديدة منها 1514 لعمانيين و 225 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 68400 وتماثل 45150 حالة للشفاء.

وقالت الصحة العمانية، إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 326 وفاة، موضحة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3957، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية .

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أنه لم يتم رصد أي حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة 408 حالات في حين تم تسجيل 559 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 59763 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأشارت الوزارة الكويتية، في وقت سابق اليوم، إلى شفاء 652 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من الوباء 50339 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن حالات الإصابة الـ 559 السابقة تضمنت 337 حالة لمواطنين كويتيين و222 حالة لغير الكويتيين، موضحا أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3355 مسحة ليرتفع إجمالي الفحوصات 462704.