محافظ مطروح يفتتح تطوير مركز شباب الزويدة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمدينة برانى تطوير مركز شباب، مبنى مركز شباب الزويدة وملعب كرة خماسى، وذلك فى إطار توفير الخدمات اللائقة بالمواطنين في جميع المجالات.

ووجه "شعيب"، اليوم، بضرورة الاستفادة من المنشآة مع تنظيم برامج وأنشطة لإستغلال طافات الشباب ومواهبهم الرياضية، كما شهد مباراة لكرة القدم بين فريقين من شباب مدينة برانى، بحضور العميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى وخالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة، وعدد من عمد ومشايخ وشباب مطروح.

وقال خالد عبدالحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح إن مركز شباب الزويدة منشأ على مساحة 10 آلاف م2 وبتكلفة 950 ألف جنيه، لمبنى المركز و1.3 مليون جنيه، للملعب الخماسى بالنجيلة الصناعية.