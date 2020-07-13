محافظ مطروح يمنح الفائزين في مسابقة "كانجارو" عضوية مكتبة مصر

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح منح الفائقين في مسابقة كانجارو الدولية للرياضيات عضوية مجانية لمكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح لمدة عام، والبالغ عددهم 18 طالبًا وطالبة.

وقال "شعيب"، اليوم، إن المحافظة حريصة على تنمية المتفوقين والمبدعين في جميع المجالات، وعلى جميع الطلاب المتفوقين الاستمرار في التميز بالمراحل التعليمية المختلفة، بجانب الثقافة العامة، والاشتراك في جميع المسابقات ورفع اسم مطروح في مختلف المحافل المحلية والدولية.

من جانبه، كشف الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح على رعاية المحافظ لجميع لطلاب المبدعين في الرياضيات، مؤكدا أن المحافظ يشيد دومًا بالتعاون المشترك بين تعليم مطروح والمكتبة العامة.

وأوضح "النيلي"، أنه على جميع الطلاب الفائزين إحضار صورة شخصية، وصورة من شهادة الميلاد لإتمام الإجراءات بمكتبة مصر العامة، والاستمرار في الإطلاع، والقراءة في الكتب التي تتناسب مع أعمارهم بما يثقلهم علمًا وفكرًا وينمي عقولهم بشكل مستمر.