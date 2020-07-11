محافظ مطروح: تحديد مكان لسيارات الأجرة بالضبعة ولا عشوائيات للمواقف

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتحديد مكان كموقف لسيارات الأجرة ومنع وقوفها بمدخل المدينة على الطريق الدولى حرصا على سلامة المواطنين، كما تم منع المواقف العشوائية.

كان "شعيب" تفقد مساء الجمعة، خلال جولة ميدانية، مدينة الضبعة فى إطار الجولات المستمرة لمتابعة تنفيذ الأعمال والمشروعات الجارية والإطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

وتابع "شعيب" يرافقه اللواء هانى يوسف رئيس مركز ومدينة الضبعة أعمال تطوير الشارع الرئيسي بالمدينة بعد أعمال الرصف، ومزلقان السكة الحديد وسير العمل به لتيسر العبور حفاظا على سلامة المواطنين، مشيدا بأعمال التطوير والتجميل التى تشهدها المدينة.

ونبه المحافظ على الحفاظ على المظهر الحضارى وتكثيف جهود النظافة مع تسوية وإزالة الرتش على جانب الطريق الدولى وإزالة الإعلانات العشوائية.