محافظ مطروح ومدير الأمن يبحثان الحالة الأمنية بالساحل الشمالي

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه، مساء اليوم السبت، اللواء عماد كدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمحافظة، فى إطار التنسيق والتعاون المستمر لتحقيق الأمن في شوارع المحافظة.

واستعرض الاجتماع تذليل العقبات من أجل تطبيق القانون وتحقيق الأمن، وتنفيذ سياسة الدولة وفرض السيطرة الأمنية بهدف تحقيق الصالح العام، والحفاظ على حقوق ومصلحة المواطنين وحمايتهم ومنع أي تجاوزات.

وأكد محافظ مطروح على استقرار الحالة الأمنية فى أنحاء المحافظة، في ظل متابعة جميع المشروعات التنموية التى تجرى بالمدن والمراكز ونطاق الساحل الشمالي، مع الاستعدادات للمصيف ومتابعة تأمين امتحانات الثانوية العامة.