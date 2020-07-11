محافظ مطروح يكافىء العاملين بمركز الصيانة الحكومي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، 8 سيارات خاصة بالمحافظة بعد إعادة صيانتها وتأهيلها للتشغيل، مشيدًا بجهود العاملين بمركز الصيانة خلال الفترة الماضية، لصيانة وتأهيل السيارات المعطلة الخاصة بالمحافظة بأقل تكلفة، والإستفادة منها في تقديم خدماتها للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.

وقال "شعيب"، إن أعمال مركز صيانة السيارات التابع لمحافظة مطروح، يعود على المحافظة بالنفع وتوفير عائد اقتصادي ويوفر فرص عمل وتدريب وتأهيل الفنيين العاملين بمجالس المدن وديوان عام المحافظة.

وقرر "شعيب"، صرف مكافأة لجميع العاملين بالمركز لتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد، فى أعمال الصيانة للسيارات التابعة للمحافظة ومجالس المدن والمصالح الحكومية.

وأضاف أن مركز صيانة وإصلاح السيارات التابع لمحافظة مطروح بمنطقة الكيلو 7 أعيد تأهيله العام الجاري بعد إعادة تشغيله كمنشأة وأصول غير مستغلة منذ سنوات طويلة، لتحقيق عائد اقتصادي، وتوفير تكاليف وأعمال الصيانة الخارجية مع تأهيل وتدريب عدد من الفنيين بالمحافظة، حيث يعمل به 24 فني صيانة، ويقع على مساحة 7 آلاف م2، وتجري متابعته من خلال إدارة الشئون الاقتصادية بالمحافظة.