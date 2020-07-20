استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء إلكترونيا بالقرنة غرب الأقصر

أعلن العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة، غرب الأقصر، أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بدأ في عملية استقبال طلبات المواطنين للتصالح بمخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح، إلكترونيا بالفيزا.

وأضاف عبدالجابر، أن المركز على فترتين فترة صباحية من الساعة 8.3 صباحًا إلى 2.3 ظهرًا، وفترة مسائية من الساعة 5 إلى الساعة 8 مساء طوال أيام الأسبوع، بهدف الارتقاء وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

في السياق ذاته، شدد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على رؤساء المدن والأحياء والقرى بضرورة تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون بما لا يخالف القوانين، موجهًا باستمرار العمل للارتقاء بمستوى النظافة بمختلف قرى المحافظة.

كما وجه محافظ الأقصر، رؤساء الأحياء والقرى بالعمل على إنجاز إجراءات ملفات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، وطلاء واجهات المباني، على أن يتم اتخاذ إجراءات قطع المرافق عن المباني التي لا ينتهي أصحابها من طلاء واجهاتها عقب انتهاء المهلة المقررة.