محافظ جنوب سيناء يتابع خطة تطوير مدينة سانت كاترين الشاملة

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، في جولة تفقدية لمدينة سانت كاترين، مشروعات التطوير الجارية بها، تمهيدًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير سانت كاترين، بما يليق بمكانتها وقيمتها الدينية والتاريخية.

وتفقد المحافظ خلال الجولة، الإجراءات الاحترازية بمطار سانت كاترين، واستمع لمقترحات تطويره، كما قام المحافظ بتفقد بعض أعمال التوسعة والتجميل بالمدينة، وتفقد الـ72 وحدة سكنية التي جرى تسليمها لمستحقيها، وحرص على زيارة دير سانت كاترين، لتوطيد العلاقات بين المحافظة ورهبان الدير والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى من تركيب كاميرات المراقبة لتغطية المدينة بالكامل بتكلفة 220 مليون جنيه، وجار استكمال تنفيذ المرحلة الثانية.

وتابع المحافظ، أعمال التطوير بمستشفى سانت كاترين، واستراحة الزعيم السادات بمنطقة وادي الراحة، التي قامت المحافظة بتطويرها بالتعاون مع وزارة الثقافة حفاظًا على التراث والتاريخ.

وقال المحافظ، إنه جرى إنشاء 5 صوب زراعية لإنتاج الخضراوات، وزراعة 2000 شجرة زيتون بمنطقة الزيتونة، بالإضافة لتوزيع 60 خلية نحل على شباب الخريجين والأسر المعيلة، لتوفير دخل ثابت للأسر والشباب، وتوزيع ماعز عشار ضمن المشروع لزيادة دخل الأسر بالمنطقة.

في ختام الجولة ناقش المحافظ مع رئيس المدينة والمختصين، احتياجات المدينة لتطويرها لتصبح مدينة عالمية، سواء بنية أساسية "مياه وصرف صحي وغاز طبيعي واتصالات" بالإضافة لاحتياجات المدينة من الإسكان البيوت البدوية لتوفير السكن الحضاري والملائم لسكان وأهالي المدينة.

رافق المحافظ في جولته، اللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، واللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، ومديري عموم المديريات والجهات المعنية وممثلي الجهاز التنفيذي.