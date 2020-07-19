محافظ جنوب سيناء يشكر مدير الأمن السابق على جهوده ويهديه درعا

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، الشكر إلى اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء السابق على جهوده خلال فترة توليه مهام منصبه بجنوب سيناء.

وأشاد المحافظ، خلال لقاءه معه بجهوده المبذولة ورجاله ودورهم الملحوظ في مجال تأمين وحماية المنشآت الحيوية والعامة والخاصة والمواطنين.

ووجه المحافظ، له التهنئة لصدور قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتوليه منصب مساعد وزير الداخلية للأمن الإجتماعي، وذلك ضمن حركة تنقلات وزارة الداخلية الأخيرة.وقام المحافظ بإهدائه درع وميدالية محافظة جنوب سيناء تكريماً له.