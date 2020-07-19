محافظ جنوب سيناء يناقش تطوير مدينة سانت كاترين

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا موسعا بحضور المهندسة إيناس سمير، نائبه، اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية وجميع مديري المديريات والجهات المعنية لمناقشة المطالب والمقترحات الخاصة بتطوير المدينة منها إنشاء 300 منزل بدوي لأهالي المدينة.

بالإضافة لمناقشة ازدواج الطريق الرئيسي للمدينة وطريق المطار، تطوير مطار سانت كاترين، استكمال مشروع كاميرات المراقبة، ومتابعة أعمال إنشاء مسجد التجلي بالمدينة، ومشروعات أخرى خدمية وسياحية.

كما ناقش الاجتماع وضع تصور للأعمال التي سيتم البدء في تنفيذها والبرامج الزمنية للتنفيذ.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير مدينة ومنطقة سانت كاترين بما يليق بمكانتها وقيمتها الدينية والتاريخية.