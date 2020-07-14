محافظ جنوب سيناء يناقش توطين الاستثمارات التجارية بالمحافظة

استقبل الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر الجهاز، لعقد مؤتمر بشأن إنشاء مناطق لوجستية بمحافظة جنوب سيناء.

جاء الاجتماع بحضور اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة والمهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، ومجموعة من مستثمري المراكز التجارية العالمية.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تهدف لإنشاء مناطق لوجستية وسلاسل تجارية لتقليل حلقات تداول السلعة من المنبع إلى المستهلك، وكذلك توفير تكلفة النقل وتفادي إهدار كميات كبيرة من السلع ولتغطية احتياجات الفنادق والسائحين والمقيمين بالمحافظة، حيث تبلغ الطاقة الاستعابية للغرف الفندقية 64 ألف غرفة.

ونوه "فودة" أن المحافظة بصدد افتتاح ثلاثة أفرع لجامعة الملك سلمان في العام المقبل وجامعة جنوب سيناء بمدينة الطور بالإضافة إلى فرعين للمدرسة اليابانية.

كما أشار إلى أن الرؤية التنموية لتطوير مدينة شرم الشيخ تشمل استحداث عناصر جذب سياحية لفتح أسواق جديدة أمام السياحة مثل "الفورميلا 1، ومضمار الفروسية، وساحات مهرجانات، ومراكز تسوق حضارية، وإقامة مارينا يخوت بمنطقة خليج القرش"، منوها إلى أنه تم بالفعل تسليم الموقع وجار التنفيذ، مما يدعو لسرعة التوجه لإنشاء المناطق اللوجستية لسد الاحتياجات المتزايدة في المحافظة.

وقد أبدى المستثمرون اهتمامهم بالمشروع وخاصة إقامة محطات تصدير بميناء نويبع وسيتم إعداد دراسة جدوى والتنسيق لزيارة المناطق التي تم تخصيصها لإقامة المناطق اللوجستية في المرحلة القادمة للبدء في التنفيذ عن قريب.