محافظ جنوب سيناء: استلمنا 502 ملفا للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن إجمالي الحالات التي تقدمت للتصالح في مخالفات البناء بلغ 502 ملفا موزعين على مدن المحافظة المختلفة.

وأوضح "فودة"، أنه تم استلام 41 ملفا في رأس سدر، و35 في أبوزنيمة، و20 في أبورديس، و303 في الطور، فيما بلغت عدد ملفات التصالح في شرم الشيخ 73، وفي دهب 26، وفي نويبع 4 ملفات فقط.

وأضاف المحافظ أن إجمالي الملفات المستوفاة 65 ملفا، حيث سدد 11 مواطنا الرسوم المقررة، وجرى معاينة ما يقرب من 400 ملف على مستوى مدن المحافظة.

وأكد أن اللجان الفنية والمكاتب الاستشارية تعمل منذ الأحد الماضي ولمدة أسبوع بالتنسيق بين نقابة المهندسين بالقاهرة والمحافظة وعدد من المكاتب الاستشارية، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من المواطنين وتعاونا كبير من أجل إنهاء مخالفات البناء الخاصة بهم.

وفي سياق متصل، قال المهندس ماير جرجس، صاحب مكتب "GM"، المكلف بعمل الشهادة الإنشائية للمباني، إن هناك وعيا كبيرا من أهالي جنوب سيناء لإجراء التصالح مع الدولة، خاصة أنهم شعروا بجدية الأمر وأهميته لهم، حيث يمكنهم من استخراج الترخيص المبني وتوصيل المرافق والخدمات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي منح المواطنين فرصة من ذهب وهي التصالح في مخالفات البناء.

وأكد أنه جري الانتهاء من فحص ومعاينة ملفات مدن رأس سدر 36 حالة، أبوزنيمة 33 حالة، أبورديس 5 حالات، الطور 180 حالة، شرم الشيخ 70 حالة، ودهب 26 حالة، نويبع 4 حالات، موضحا أن هناك مواطنين يتقدمون بملفات جديدة بعد أن وجدوا جدية اللجان والمكاتب الاستشارية خاصة أن الشهادة التي تعطي للمباني تحت إشراف نقابة المهندسين.

وقال "جرجس"، إن الشهادة الإنشائية هي عبارة عن شهادة تفيد أن المبني سليم من الناحية الإنشائية، والمخالفة لا تؤثر علي سلامة المبني وقوة تحمله طبقا لما جري تحديد من أبعاد المبني والخرسانة الموجودة والمساحة، مضيفا أن الأسعار تختلف من بين المدينة والقرية، وبين التجاري والسكني، وبين السياحي والاقتصادي.