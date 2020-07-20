رصف طرق بمدينة براني بتكلفة 33 مليون جنيه

عقد محافظ مطروح، اليوم، لقاءً مع شباب مدينة براني خلال زيارته الميدانية للمدينة، حيث استعرض خطة الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالى المدينة خلال العام المالي 2021/2020 فى عدد من المجالات، كالكهرباء والتعليم والطرق والصحة والإسكان.

واستمع المحافظ لمطالب واحتياجات الشباب، بحضور العميد ياسر عامر رئيس المدينة، وعدد من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة وعُمد ومشايخ المدينة، مشيدًا بحسن التنظيم ووعي أبناء مطروح ووطنيتهم وولائهم الدائم لوطنهم كحراس البوابة الغربية لمصر، ومؤكدًا العمل على تلبية جميع مطالب أهالى براني والتيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه تيسيرًا على شباب براني تم مخاطبة وزارة الإسكان بشأن الموقع الذى تم تخصيصه لمقترح إقامة عمارات إسكان اجتماعي بكل مدينة ومنها مدينة براني، مع حصر طلبات عدد الشباب الراغبين فى الحجز لتحديد احتياج المدينة من تلك الوحدات.

وأوضح أن المشروع السكني يتكون من وحدات سكنية بتمويل من وزارة الإسكان على مساحة 90 مترًا للوحدة السكنية، والمكونة من 3 غرف وصالة، مع توفير أعمال البنية التحتية بها.

وذكر "شعيب" أنه يجري حاليًا التنسيق لإدراج كلية الطب بجامعة مطروح، إضافة إلى 11 كلية بالجامعة، آخرها كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

ولفت إلى إنشاء سوق براني بنسبة تنفيذ 20% للقضاء على الأسواق العشوائية، إضافة إلى رصف 15.5 كيلو متر طرق، بتكلفة 21 مليون جنيه، و5 كيلو مترات بالقرى بتكلفة 7 ملايين جنيه، فضلًا عن رفع كفاءة عدد من الشوارع بالمدينة بتكلفة 5 ملايين جنيه، ورفع كفاءة طريق أبو مزهود بطول 10 كيلو مترات وتوسعته بعرض 7.5 متر.