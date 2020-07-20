فداء الوطن.. هاشتاج "كلنا الجيش المصري" يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج "كلنا الجيش المصري"، قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب موافقة مجلس النواب في جلسة سرية اليوم على إرسال قوات مسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وقال أحد المعلقين: "كلنا فداء الوطن تحيا مصر، اطلب يا ريس هتلاقي 100 مليون فدائي فوضناك لحماية الأمن القومي المصري في الداخل والخارج"، فيما علق آخر: "لو جيش بلادك خرج للحرب من أجل أمنك ومستقبلك وعملت نفسك معارض فتأكد أنك على طريق الخيانة"، بينما شارك مواطن فلسطيني، معلقًا: "فلسطيني ويشرفني الوقوف بجواركم.. تحيا مصر".

فيما كتب أحد المواطنين: "يتوهم قطيع الإخوان أن دخول مصر، الحرب سيفقدها الإنجازات ويوقف المزيد منها، هم أغبياء إلى درجة تجعلهم لا يفهمون الشعب المصري الذي حوَّل أحلامهم إلى كوابيس، قادر على قطع ذيل وكسر أنف مجنون إسطنبول، وإعادة تربية غلام قطر، بالطريقة وفِي الوقت الذي تحدده مصر".

وتابع آخر: "جاهزين يا رجالة جاهزين يا فندم، إذا دقت طبول الحرب فنحن لها، رسالة هنوصلها لكل ملعون بالدنيا سواء داخل مصر أو خارجها، حفظ الله جيشنا العظيم ونصره على كل من عاداه، كلنا معاك يا عزيز مصر النصر لنا بإذن الله، نثق في قوتنا وجيشنا ورئيسنا".

وعلق آخر: "جيش العزة والشرف والكرامة، الجيش المصري العظيم، 100 مليون مصري جيش مصر وليس قوة الجيش فقط مستعدون بالتضحية فورا وحمل السلاح".