الرئيس السابق لـ"فورد" ينضم لمجلس إدارة "WaveSense" للتطوير الذاتي

بدأ "جو هينريشس" الرئيس التنفيذي السابق لشركة فورد الأمريكية، والتي تركها في وقت سابق من العام الجاري، بالعودة مرة أخرى إلى عالم صناعة السيارات من خلال الانضمام إلى مجلس إدارة "WaveSense Inc. " شركة ناشئة منذ 3 سنوات تعمل على تطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة وميزات مساعدة السائق.

وتولى "هينريشس"مقعدًا في المجلس المكون من أربعة أعضاء في شركة WaveSense Inc، التي تعمل على تطوير رادار اختراق الأرض لمساعدة السيارات على السير في الأحوال الجوية السيئة وظروف الطرق السيئة، حيث بدأت الأبحاث علي هذا التطوير في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ولديها 13 موظفًا وتستهدف تقنيتها لكل من المركبات المستقلة والعادية، كما أن لديها شراكات مع شركات صناعة السيارات التي رفضت تسميته، حسب ما ذكره "بلومبرج" .

وقال هينريشس " حقًا كنت أرغب في المشاركة في شيء كان في مرحلة مبكرة و WaveSense تناسب الفاتورة."