صور.. خطوات تسجيل المصريين بالخارج في مبادرة 30 يوم تحدي رياضي افتراضي

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، مبادرة تحت عنوان "30 يوم تحدي رياضي افتراضي"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك بهدف تشجيع الأبناء على ممارسة الرياضة من أي مكان، وتعزيز سبل التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج.

وتستعرض "الوطن"، خطوات تسجيل المصريين بالخارج في مبادرة 30 يوم تحدي رياضي افتراضي، وذلك تشجيعًا للجاليات المصرية وشبابها، لتنفيذ العديد من الفعاليات الرياضية والشبابية بشكل إلكتروني، تطبيقاً لقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي الفيروس.

خطوات تسجيل المصريين بالخارج في مبادرة 30 يوم تحدي رياضي افتراضي

يمكن تسجيل المصريين بالخارج، لتنفيذ في مبادرة 30 يوم تحدي رياضي افتراضي، خلال الفترة من 1 إلى 30 أغسطس، من خلال استيفاء البيانات المطلوبة في الاستمارة الخاصة بالوزارة الخارجية من هنــــــا.

ويحتاج البيانات، الاسم ثلاثي باللغة الإنجليزية، البريد الالكتروني، رقم الهاتف، صورة البطاقة.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج يضم مجموعة من الألعاب الرياضية تشمل المشي، والجري، والكاياك، والدراجات النارية، والدراجات الهوائية، إضافة إلى نشاط الـ"هاندي كاب" لذوي الهمم والقدرات الخاصة.