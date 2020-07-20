وزير الإنتاج الحربي: من لا يملك قدرة تصنيع سلاحه لا يملك حرية قراره

قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه يسعى لتطبيق التحول الرقمي، داخل المصانع والشركات التابعة للوزارة، وتطبيقها للقطاعات المؤهلة لذلك، مؤكدا أن القيادة السياسية تؤمن تماما، بأنه من لا يمتلك قدرة تصنيع سلاحه لا يمتلك حرية قراره العسكري.

وأضاف "مرسي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه مطلوب أن يكون هناك جهد كبير وتعاون وتكامل مع الجهات التصنيعية للدولة، وهذا ما سيسعى له الفترة المقبلة، مؤكدا أن التعاون لن يقتصر على مصانع الدولة ولكن شركات القطاع العام والخاص.

وأوضح أنه سيسعى للتعاون والتكامل، مع الهيئة العربية للتصنيع الفترة المقبلة، "خدمت فيها سنتين وعارف قدرتها وإمكانيتها التي تمتلكها"، كما أنه سيسعى لاستغلال فائض الطاقة والإمكانيات التصنيعية لشركات الوزارة لخدمة المجتمع وللمدنيين والمشروعات القومية.