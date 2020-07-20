رئيس التحرير

محمود مسلم

أمين البرلمان: جلسة النواب "تاريخية".. لم تحدث منذ 1970

كتب:

شريف سليمان
10:45 م | الإثنين 20 يوليو 2020
المستشار محمود فوزي

المستشار محمود فوزي

علق المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، على الجلسة السرية لمجلس النواب، والموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن البرلمان وافق بالتأييد الكامل على إرسال القوات المسلحة لمهام خارج الأراضي المصرية بإجماع "510 نواب".

وأكد أن هذه الجلسة تاريخية، ففي تاريخ الجلسات البرلمانية لم يعقد سوى 7 جلسات سرية، آخرها عام 1970، ثم جلسة اليوم، لمواجهة تهديدات الخط الاستراتيجي الغربي.

اقرأ المزيد:

حضرها 510 نواب.. متحدث البرلمان يكشف تفاصيل "الجلسة السرية"

البرلمان: الجيش لديه الرخصة الدستورية لتحديد زمان ومكان الرد على التهديدات

البرلمان يوافق على ميثاق الدول العربية والأفريقية‎ المطلة على البحر الأحمر

عاجل.. البرلمان يوافق على إرسال قوات مسلحة لمهام قتالية خارج البلاد

البرلمان يوافق نهائيا على "المهن الطبية" واعتماد إضافي للموازنة العامة

عاجل.. البرلمان يعقد جلسة سرية بعد نصف ساعة: غلق الموبايل و"ممنوع الخروج"

البرلمان يوافق على ضم المستشفيات الجامعية والأزهرية لبدل المهن الطبية

أبرزها "ضريبة الدخل وبدل الأطباء".. البرلمان يوافق على 12 مشروع قانون