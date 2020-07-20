مبدئيا مش بالسمسم.. تعثر حمو بيكا في "باتون سالية" يثير سخرية السوشيال

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لمغني المهرجانات حمو بيكا، وهو يتعثر في نطق "باتون ساليه بالسمسم"، خلال تسجيله أحدث أغانيه في الاستوديو، الأمر الذي جعله محل سخرية من المعلقين على السوشيال ميديا، بعد تعثره في نطقها أكثر من مرة.

وقالت إحدى الفتيات ساخرة من تلعثم حمو بيكا في نطق الكلمة: "لما العيال في مدرسة الجمالية يسمعوني بقول كلمة فرنساوي و يقولو ورايا"، فيما قال آخر: "بس المشكلة إن مفيش باتون سالية بالسمسم أصلا، وهو عمال يقول باتون باليه، مش راضية تيجي معاه سالية خالص".

فيما قال آخر: "هو الباتون ساليه مش بالسمسم مبدأيا، بس يا عم هات بقصمات بالسمسم وخلاص، هات كحك وخلاص مش لازم باتون سالية يعني"، فيما سخر البعض منه بوضع لقطات من فيلم "بوحة" من بطولة الفنان محمد سعد، عندما رد على متلعثم في النطق: "هي ناقصة لخمة في الكلام".

بينما نشر آخر مقطع فيديو للفنان القدير عادل إمام من فيلم "مرجان أحمد مرجان"، أثناء وقوفه على خشبة المسرح ضمن أحداث الفيلم وهو يقول "لقد وقعنا في الفخ"، فيما قال آخر: "بجد الواحد قرف من المناظر ديه وللأسف بيعملو إيرادات رهيبة في حين إن الشباب طافح الكوته علشان بس يعمل بيت الله المستعان".