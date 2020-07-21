نبيلة عبيد لجمهورها: انتظروا جزءا ثانيا من "سكر زيادة"

أعربت الفنانة نبيلة عبيد، عن سعادتها بالمشاركة مع الفنانة نادية الجندي في مسلسل "سكر زيادة"، الذي عرض موسم رمضان المنقضي.

وقالت "عبيد": "المسلسل كان شرباتات خالص، إيه اللي يخليني موافقش أمثل مع نادية الجندي؟!"، واصفة خطوة مشاركتها لنجمة الجماهير نادية الجندي في عمل درامي بالمنتظرة من قبل جماهير عريضة من الشعب المصري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي: "دور نادية كان دمه خفيف والعلاقة بيننا أثناء تصوير العمل كانت مبنية على الاحترام المتبادل بين الأجيال، وأنا بقدرها وعارفة شغلها وعارفة قيمتها الفنية جداً وهي كمان تعرف عني ده".

وتابعت: "علاقتنا دايما كانت نقار أثتاء تصوير سكر زيادة بسبب الضغط في وقت التصوير والبروفات المستمرة، لكن الخلافات السابقة تعود للمنافسة في مسيرتنا الفنية.

وكشفت نبيلة عبيد عن جزء ثاني من مسلسل "سكر زيادة"، قائلة: "الجماهير لازم تعرف فيه جزء تاني قريب".