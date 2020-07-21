النواب يصدر تقريرا بالجلسات السرية في تاريخ المؤسسة التشريعية

أصدر مجلس النواب تقريرا منذ قليل، بعدد الجلسات السرية التى عقدتها المؤسسة التشريعية منذ عام 1940 وحتى الجلسة البرلمانية أمس، والتي شهدت الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية.

ورصد التقرير عقد مجلس الشيوخ ثلاث جلسات خلال الفترة من عام 1940 وحتى عام 1948.

كما عقد مجلس النواب جلسة سرية في عام 1940، لمناقشة بيان رئيس الوزراء ائنذاك.

فيما عقد مجلس الأمة جلستين خلال عامى 1965و1970.

حرصت الأمانة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي على عرض هذه المضابط للجلسات السرية كنوع من الثقافة البرلمانية.

وتنشر "الوطن"، مضابط عدد من الجلسات السرية للمؤسسة التشريعية، اضغط هنا

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