أول اجتماع مع الحكومة بالفيديو كونفرانس داخل البرلمان 

شهدت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، أول اجتماع للفيديو كونفرانس داخل البرلمان، وذلك مع وزير الاتصالات، عمرو طلعت، وذلك لفتح ملف التحول الرقمي.

ومن جانبه قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، إن هذا الاجتماع جزء من الجلسات التي يتم عقدها لمناقشة خطة الحكومة للتحول الرقمي، ومن المقرر عقد اجتماع غدا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ظل منظومة التحول الرقمي 2020 بحضور المهندس حسام الجمل، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأضاف بدوي، أن الرهان الحقيقي سيكون على التحول الرقمي لجذب استثمارات أجنبية جديدة، خصوصا أنه سيوفر بنية تحتية قوية ويسهل الإجراءات.