برلمانية: اجتماع الرئيس بمجلس الدفاع الوطني يوجه رسائل واضحة لكل متربص

أكدت أمال رزق الله عضو مجلس النواب، أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بمجلس الدفاع الوطني، يعطي رسائل واضحة لكل من يتربص بأمن مصر، سواء في ليبيا أو في إثيوبيا، بأن الدولة المصرية، لن تتوان عن الدفاع عن أمنها القومي.

وأشارت رزق الله، في بيان لها، إلى أن الاجتماع تناول بشكل صريح ومباشر، التطورات على الساحة الليبية وحالة الحشد المستفزة من الجانب التركي للتمدد شرقا، منوهة بأنه تحت أي ظرف، مصر لن تسمح بوجود إرهابيين على حدودها، ولديها الشرعية الدولية، للتدخل في ليبيا حماية لأمنها القومي.

وتابعت عضو مجلس النواب، أما فيما يتصل بشأن سد النهضة، فمصر لا تزال تعلي الحل السياسي، والتفاوضي حتى نضمن عدم تسبب ملء السد في دمار للحياة في مصر، وتأثيره السلبي على حصتنا من المياه.

وأكدت أمال رزق الله، أن الشعب المصري بأكمله يقف خلف القيادة السياسية، في اتخاذ ما يلزم من إجراءات، لحماية الأمن القومي المصري بكل أبعاده، ولديه ثقة تامة في قدرة القيادة على المحافظة على مقدرات الشعب.