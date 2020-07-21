شهود عيان على حريق التوفيقية: النيران شبت في العشش.. والسبب "سيجارة"

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، إخطارا بنشوب حريق في مخزن بمنطقة التوفيقية، وتبين نشوب حريق في مخزن لقطع غيار السيارات بعقار مكون من 4 طوابق، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء أخرى، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي العقارات المجاورة.

أصحاب المحلات المجاروة للحريق في منطقة التوفيقية، انتابهم شعور بالخوف على محلاتهم وبضاعتهم، وهو ما نقلوه في حديثهم لـ"الوطن"، قبل أن تسيطر قوات الحماية المدنية على الحريق.

علي عبدالستار، صاحب محل الأدوات الكهربائية القريب من الواقعة، أغلق محله فور نشوب الحريق، خشية أن يصاب محله أو بضاعته بتلف، بعد أن هول الأهالي من الأمر، "حسسوني أن الدنيا خربت والموضوع طلع بسيط الحمد لله".

وأضاف "عبدالستار"، أن ما حدث كان بسبب أن النيران نشبت في عشش من الخشب يسكنها حراس عقارات منطقة التوفيقية، وذلك منذ زمن، والذين يأتي أغلبهم من محافظة أسوان، "طبعا ده خضهم ونزلوا جري على الشارع" واستكمل، "مفيش محلات اتضررت خالص والموضوع عدى بسلام".

من جانبه، قال الشاب محمد خميس، عامل بأحد مطاع الفول والطعمية بالتوفيقية، أن الحريق استمر ما يتراوح بين ربع إلى نصف ساعة، مؤكدًا على أن الحادث مر دون إصابات، بعد أن انتشرت سيارات الإطفاء في المكان، "بصراحة أول ما حسينا بالحريق المطافي جاتلنا في ثواني متأخرتش".

فيما رجح "خميس" سبب اشتعال النيران والذي توقع أن يكون "سيجارة"، "واحد فوق السطوح استهتر ورمى عقب سيجارة وطبعا نزلت على خشب العشش ولعت فيه، وكملت لباقي العشش".