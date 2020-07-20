غرامة 500 ألف جنيه لـ6 نقبوا عن الآثار بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بتغريم 6 أشخاص بـ500 ألف جنيه لكل منهم، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وذلك لتنقيبهم عن الآثار.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل الشحات ومحمود مجدي، وسكرتارية نبيل شكري.

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية لضباط مركز الزقازيق، بشأن قيام عدة أشخاص بالتنقيب عن الآثار بدائرة المركز.

وتم تشكيل مأمورية بالتنسيق مع شرطة الآثار، وبمداهمة مكان الواقعة تم ضبط 6 متهمين، وأدوات التنقيب، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأحيل المتهمون للمحكمة.