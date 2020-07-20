مسؤول بـ"الآثار": لجنة "قرافة المماليك" ستصدر تقريرها خلال يومين

نفى الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ما أثير بشأن هدم مقابر آثار بـ"جبانة المماليك"، مشددًا على أن محور الفردوس بعيد عن الآثار الإسلامية حيث يمر في الجهة الشمالية من "قرافة المماليك".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "لم يتم هدم أي أثر مسجل في عداد الآثار الإسلامية، حيث لا يجوز هذا الأمر قانونيا".

وأردف: "لم يتم هدم أي أثر، والمقابر الموجودة بالصور المنشورة هي مبان غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، مقابر حديثة وخاصة بأفراد".

وواصل: "هذه المقابر غير مسجلة كأثر، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجه بتشكيل لجنة علمية فنية لمعاينة الشواهد والأحجار التي تشتمل على نقوش زخرفية أو كتابية، وسترفع تقريرها خلال يومين أو ثلاثة".