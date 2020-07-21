عاجل.. عُرس تحول إلى ميتم في نيجيريا: مقتل 18 وإصابة 30 بحفل زفاف

هجوم مسلح استهدف حفل زفاف، بولاية كادونا في شمال نيجيريا، أسفر عن مقتل 18 شخصاً وإصابة 30 آخرين بجروح، حسبما نقلت "سكاي نيوز" عن مسؤولين محليين، الإثنين.

وبحسب مصادر إعلامية نيجيرية فإن مسلّحين يستقلّون درّجات نارية اقتحموا مساء الأحد حفل الزفاف في قرية كوكوم-داجي في منطقة كورا وأطلقوا النار على "المعازيم".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المسؤول الإداري في المنطقة، بيج كاتوكا أيوبا، إن المسلحين قتلوا 18 شخصاً في حفل الزفاف، وأصابوا 30 آخرين بجروح، غالبيتهم من الشباب مشيرًا إلى أن 15 شخصاً لقوا حتفهم على الفور، بينما توفي 3 آخرون في المستشفى.

ولم تحدد الجهات الرسمية الجهة المسؤولة عن الهجوم، لكن المنطقة تشهد أعمال عنف متكررة بين أفراد من مربي الماشية من إتنية الفولاني والمزارعين الحضر.

ونقلت "فرانس برس" عن المتحدّث باسم شرطة الولاية محمد جالينجي أنه تم الإبلاغ عن خسائر في الأرواح خلال الهجوم، لكن ليس لديهم بعد العدد النهائي للضحايا.

وبحسب "سكاي نيوز" فإن ولاية كادونا تقع في شمال نيجيريا ذي الأغلبية المسلمة، لكنّ جنوب الولاية تقطنه أغلبية مسيحية وتشهد المنطقة منذ فترة طويلة صراعاً بين المزارعين والرعاة حول حقوق الرعي والمياه وتصاعدت حدّة أعمال العنف بين الطرفين في الآونة الأخيرة، ممّا دفع بسلطات الولاية إلى التوسّط بينهما لإرساء هدنة لكنّ محاولتها باءت بالفشل.