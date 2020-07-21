برلمانيون يتحدثون عن "جلسة التفويض": تاريخية

تحدث نواب البرلمان عن تفاصيل الجلسة السرية التي عقدت ظهر أمس الاثنين، والتي شهدت موافقة المجلس بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وأكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب المصري أن سرية جلسة مجلس البرلمان التي عقدت أمس، لتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإرسال قوات قتالية خارج حدود البلاد حماية للأمن القومي لكون القضية تمس الأمن القومي المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أن رئيس مجلس النواب أتاح للنواب التعبير عن وجهة نظرهم وفقا للكتلة البرلمانية التي يمثلها نحو 510 من النواب.

وأكد المتحدث باسم النواب أن موافقة البرلمان تعني رخصة للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية لحماية مقدرات الدولة المصرية لاتخاذ مايلزم من إجراءات من قبل القيادة السياسية وفقاً لما يراه مؤكداً أن جلسة البرلمان لاتعني إعلان الحرب لكنها تعني منح رخصة قتالية للجيش المصري في حال إقتضت الضرورة.

من جهته قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن المجلس شهد جلسة تاريخية أمس، مشيرًا إلى أن الجلسة كان فيها إجماع وليس أغلبية ولا معارضة.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن الأغلبية ذابت في المعارضة والمعارضة ذابت في الأغلبية نظرًا لأن الموضوع يتصل بالدفاع عن الوطن.

وأوضح أن 510 نائبا وافقوا بصورة مشرفة ولم يختلف نائب واحد وأجمعوا على الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام خارج البلاد، مبديًا سعادته على المشاركة في مثل هذه الجلسة.

وأكد "الشريف"، على أن مصر طوال تاريخها تسعى للخير لها ولكل جيرانها، وأن التاريخ يقول إن مصر لا تقبل المساس بأمنها القومي أو العربي وأن الجيش المصري قادر على حماية البلاد وحماية الأمن القومي العربي.

وكشف "الشريف"، كواليس الجلسة السرية بمجلس النواب، مشيرًا أن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع شرح كل الأبعاد في الجلسة ولذلك كان هناك رد فعل قوي من أعضاء مجلس النواب وموافقة وقوفًا بالإجماع، مشددًا على أن مصر بذلت ومازالت تبذل كل المحاولات السياسية لحل الأزمة.

وقال محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، إن جلسة البرلمان، كانت تاريخية، ومظاهرة تقدير للقيادة السياسية والقوات المسلحة، بعد تفويض القوات المسلحة اليوم، بإرسال جنود خارج الحدود، من أجل الدفاع عن الأمن القومي المصري، موضحًا أن المجلس كان كامل العدد، وبإجماع قال نحن خلف القيادة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "أبو العينين"، أن الجلسة، كانت بمثابة رسالة أن الشعب المصري والقيادة السياسية، والقوات المسلحة، تستجيب لمن استنصروه أي الشعب الليبي، "منقدرش نقول لا لأن بيننا تاريخ مشترك، مصر هي الشقيقة الكبرى لكل بلد عربي، الشارع المصري متحمس ولن يقبل أبدا أن يسكن الإرهابيون والمرتزقة وقطاع الطرق في ليبيا"، مؤكدًا أن هناك تذبذبا في موقف بعض الدول الكبرى تجاه الأزمة الليبية.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قاعة البرلمان شهدت حضور جميع النواب بكافة أطيافهم اليوم للتصويت بالأغلبية المطلقة على تفويض القوات المسلحة لإرسال جنود خارج الحدود من أجل حفظ الأمن القومي المصري، "مفيش واحد اعترض".

وأضاف "عابد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن مصر ستقف مع ليبيا حتى تنكشف الغمة، فالجيش المصري يحمي الأمة العربية، فجيش الاحتلال العثماني استنزف ثروات الشعب الليبي.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس عربي يصدر له تفويض من شعبين وهما الشعب المصري والشعب الليبي، وأصبح الآن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مأزق حقيقي، "تصنيف الجيش المصري التاسع عالميا لكن وفقا لعقيدتنا فنحن رقم واحد".

المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، بدوره كشف الخطوات التالية بعد موافقة المجلس على إرسال عناصر عسكرية لمهام في الخارج في جلسة سرية تاريخية للبرلمان.

وقال "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه تم إبلاغ رئيس الجمهورية بمضمون القرار الذي وافق عليه مجلس النواب وتكون الرخصة الدستورية والقانونية متاحة وتقدرها القيادة السياسية في الوقت والزمان المناسبين وفقًا للمعطيات الموجودة لديها.

وأكد أمين عام مجلس النواب أنه تم إبلاغ رئيس الجمهورية وأن القوات المسلحة لديها تفويض باستخدام القوة في الوقت والزمان الذي تراه.